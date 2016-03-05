Суд не продовжив термін тримання під вартою підозрюваної у тероризмі громадянки РФ

Про це керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідоми в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Наші слідчі звернулись з клопотанням до Шевченківського суду, щоб продовжити тримання під вартою Леонової, бо виходив строк попереднього рішення суду з цього питання… Але Шевченківський суд відмовив у задоволенні клопотання нашої служби. Один з основних аргументів, які наводить суд – те, що паспорти пані Леонової знаходяться у слідства, вони їй недоступні і це, на думку суду, не дає їй можливості покинути територію нашої держави, якимось чином уникати продовження слідства і продовження її участі у слідчих діях надалі», - зазначив Ткачук.

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Він також наголосив, що слідчі не згодні з рішенням Шевченківського суду, але воно буде виконано.

«Наші слідчі категорично не згодні з таким рішенням суду, але воно, звичайно, є законом для нас, і ми його обов’язково будемо виконувати», - додав Ткачук.

Він також повідомив, що сьогодні вночі спливає термін перебування Леонової під вартою.

«Однак, я думаю, що наші слідчі будуть звертатись з новим клопотанням, з новими аргументами до суду. Наразі пані Леонова у будь-якому разі перебуває у статусі підозрюваної. Вона буде продовжувати з’являтись на допити і буде брати участь в інших слідчих діях, які будуть проводитись нашими працівниками», - наголосив керівник апарату голови СБУ.

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Крім того, за його словами, у справі Леонової призначено низку експертиз.

«Вони продовжуються, і ми також сподіваємось на їх швидке закінчення. У будь-якому разі, коли буде проведено повний комплекс слідчих заходів, ми зберемо всю доказову базу у цій справі і вона буде передана до суду. Тобто триває, насправді, звичайний процес… Ми цю справу продовжуємо розслідувати і сподіваємось, що пані Леонова буде продовжувати з’являтись на допити і не буде перешкоджати у проведенні справедливого розслідування», - резюмував Ткачук.

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Як повідомляв УНІАН, Леонова, яка брала участь в акціях протесту проти режиму президента РФ Володимира Путіна, була затримана у Києві 10 грудня 2015 року, при цьому доказів її причетності до терористичних груп слідство не надало. Відзначається, що в ході обшуку за місцем її проживання зброї, будь-яких вибухових речовин, матеріалів, придатних для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, та літератури екстремістського спрямування, за словами активістки, знайдено не було.

8 січня 2016 року адвокат Леонової Віктор Губський заявив, що затримання співробітниками СБУ й утримання її під вартою є незаконним.

Він зазначив, що його підзахисну підозрюють у причетності до діяльності незаконного збройного формування, яке нібито очолював один із засновників "Правого сектора" Олег Мужчиль (позивний "Лісник" - УНІАН).

"Моя підзахисна категорично заперечує свою провину і заявляє, що не брала участь ні в яких терористичних угрупованнях", - зазначив Губський.

Він повідомив, що Леонова в Росії займала активну антипутінську позицію - брала участь у Марші незгодних, виступала на акціях після вбивства Бориса Нємцова, а коли на Донбасі почалась війна, приїхала до України, в Харківській області закінчила курси з надання першої медичної допомоги, сама навчала бажаючих, брала активну участь у волонтерському русі.