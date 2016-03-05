Жителі Стаханова роззброїли нетверезих російських офіцерів, які влаштували стрілянину у барі - розвідка

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, невдоволення серед населення Донбасу присутністю та діями російських окупаційних військ зростає.

Зокрема, 3 березня мешканці Стаханова роззброїли групу російських офіцерів 6-го окремого мотострілецького полку 2 армійського корпусу, які зчинили бійку та стрілянину під час зловживання спиртними напоями в кафе-барі.

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«У результаті інциденту капітан Сергєєв Сергій Вікторович отримав струс головного мозку та втратив табельну зброю», - повідомляє управління розвідки.

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4 березня п’яні військовослужбовці рядового складу 6-го окремого мотострілецького полку спричинили дорожньо-транспортну пригоду.

«Вони нанесли значні пошкодження трьом цивільним автомобілям та були захоплені в заручники постраждалими власниками. Як компенсацію завданих збитків, під загрозою вчинення розправи, постраждалі автомобілісти Стаханова вимагають 5 тисяч доларів США та 565 тисяч російських рублів», - повідомляє розвідка.