Нафтогаз як бізнес коштує рівно 0 доларів - експерт

Українські енергетичні експерти вважають, що на сьогодні продавати НАК «Нафтогаз України» передчасно і недоцільно.

Таку думку експерти висловили в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

Так, на думку експерта енергетичних програм з нафти і газу Центру економічних і політичних досліджень імені О.Разумкова Володимира ОМЕЛЬЧЕНКА, не «можна не погодитися з головою НАК «Нафтогаз Україна», що настав час цю компанію реформувати. Проте в даній економічній ситуації, коли вона знаходиться в надзвичайно складному фінансовому становищі, і при існуючому законодавстві, що передбачає адміністративне регулювання цін, приватизовувати її передчасно».

«Можна впевнено стверджувати, що «Нафтогаз» ніколи не був бізнес-підприємством, а тільки виконував функцію механізму з розподілу фінансових потоків на користь тих чи інших груп, які перебували в даний момент при владі (незалежно від політичного забарвлення)», – додав він.

При цьому експерт зазначив, що «внаслідок вказаних причин «Нафтогаз» як бізнес коштує рівно 0 доларів. І якщо компанію виставити на продаж в тому вигляді, в якому вона знаходиться, то буде тільки один претендент на придбання – «Газпром», що абсолютно Україну не влаштує».

«Доцільно спочатку прийняти Закон «Про розвиток газового» ринку, адаптувавши його до Директиви ЄС 2003/55, далі вжити заходи з підвищення якості корпоративного управління – на цій основі тільки можна капіталізувати компанію, а не продавати її за гріш «Газпрому», – підкреслив експерт.

У свою чергу старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар ГАЗІЗУЛЛІН зазначив, що «продавати «Нафтогаз» цілком недоцільно, окремо він коштує набагато більше».

Як повідомляв УНІАН, Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№25 5-11 липня 2008) сказав, що «Нафтогаз України» потрібно готувати до оцінки і подальшого акціонування, тобто на майбутній продаж. «Я вважаю, що цю компанію потрібно готувати до оцінки і подальшого акціонування, тобто на майбутній продаж. Не окремо узяту ГТС, не свердловини, а всю компанію. Тоді й рівень її капіталізації відповідатиме очікуваним фінансовим результатам», - сказав О.ДУБИНА.

Він підкреслив, що на базі НАК «Нафтогаз України» має бути збудований великий бізнес. «Це не повинен бути донор у цінах на газ для населення, підприємств теплокомуненерго. Заплатив - одержуй газ. Ні-ні», — підкреслив голова правління НАК «Нафтогаз України».