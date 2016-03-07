Курсанти Національної гвардії привітали українок з 8 Березня піснею "Вище неба" (відео)
16:35, 07 березня 2016Суспільство
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Курсанти національної академії Нацгвардії України під час підсумкового польового виходу привітали з Міжнародним жіночим днем.
Курсанти записали відеопривітання / скріншот
Про це повідомляє прес-служба Нацакадемії НГУ.
Відеопривітання з 8 Березня було знято під час підсумкового польового виходу в навчальному центрі Академії.
Пісню Святослава Вакарчука "Вище неба" виконав курсант гуманітарного факультету Микола Побережний.
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Закінчують курсанти привітанням: "Слава жінкам України!" – "Слава, слава, слава!" – і збройовим салютом.
Як повідомляв УНІАН, соціологи дізналися, які подарунки чекають українки на 8 Березня.
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