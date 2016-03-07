Курсанти Національної гвардії привітали українок з 8 Березня піснею "Вище неба" (відео)

Курсанти національної академії Нацгвардії України під час підсумкового польового виходу привітали з Міжнародним жіночим днем.

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