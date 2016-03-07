"Ви - тепло, до якого ми повертаємося": Десантники записали зворушливе привітання з 8 березня на передовій (відео)
21:17, 07 березня 2016Суспільство
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Десантники побажали українкам мирного неба над головою і справжніх чоловіків в їх житті.
Десантники привітали жінок з прийдешнім святом / Скріншот
25-я бригада Повітряно-десантних військ України привітала жінок з 8 березня, записавши зворушливе відео на передовій.
Вони побажали всім жінкам дочекатися своїх синів, братів та чоловіків з фронту.
"Ми далеко від вас і не зможемо подарувати квіти і подарунки, але точно зможемо зберегти мир у ваших будинках", - кажуть бійці.
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"Ви - тепло, до якого ми завжди повертаємося і світло, до якого завжди летимо", - відзначили військові.
Десантники побажали українкам мирного неба над головою і справжніх чоловіків в їх житті.
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