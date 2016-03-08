Слідство найближчим часом назве точне місце запуску ракети, що збила MH17 - голландський прокурор

Після зустрічі з родичами загиблих Вестербеке сказав, що слідчі отримали всю необхідну їм інформацію зі Сполучених Штатів, пише Радіо Свобода.

Водночас прокурор наголосив, що не знає, коли буде завершене кримінальне розслідування в цілому. Але він пообіцяв зробити це "настільки швидко, наскільки це можливо з огляду на відчай серед родин (загиблих)".

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Як повідомляв УНІАН, версія, що Boeing 777 над Донбасом збили системою "Бук" є найбільш достовірною, однак розглядаються й інші сценарії.

Пасажирський літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, які перебували на його борту, загинули.