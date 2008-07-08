Автоперевізники погрожують заблокувати в'їзди до Києва

Київські обласні автоперевізники не виключають можливості блокування підходів до Києва, у випадку, якщо Кабінет міністрів завтра на своєму засіданні не виконає обіцянку розглянути й ухвалити рішення за вимогами перевізників.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова Регіональної ради учасників АсМАП у Київській області, член страйкового комітету АсМАП Валерій ЧЕРНЕНКО.

«Київська область блокуватиме митні термінали й державні установи в середу (9 липня – УНІАН), у випадку якщо будуть порушені домовленості з Кабміном», - зазначив він.

Проте голова страйкового комітету АсМАП Сергій ЧАЛИЙ зазначив, що немає підстав говорити про можливість блокування, оскільки уряд пішов назустріч. «Немає підстав напружувати зараз обстановку. Так, може, в чомусь уряд не зможе нам піти назустріч, але заслуговує поваги вже той факт, що люди пішли на контакт, вони нас слухають», - зазначив він.

При цьому обидва представники АсМАП не виключають, що завтра страйкуючі сьогодні під стінами КМДА перевізники підуть під стіни Кабміну, проте не бастувати, а для «підтримки уряду в ухваленні позитивних для перевізників рішень».

Нагадаємо, вчора, 7 липня, В.ЧЕРНЕНКО повідомив, що АсМАП відмовилася від пікетування Кабінету міністрів України 8 липня, як це передбачалося раніше, і пікетуватиме тільки Київську міську державну адміністрацію. «У нас тайм-аут щодо Кабміну, оскільки сьогодні була зустріч з прем`єр-міністром, було засідання з наших питань і ухвалено практично по всіх позитивне рішення, залишилося їх затвердити на папері», - сказав В.ЧЕРНЕНКО. За його словами, всі необхідні нормативні документи планується затвердити цієї середи, 9 липня, на засіданні уряду.

Сьогодні, 8 липня, близько 500-600 перевізників пікетують КМДА. Крім того, на підходах до Києва стоять вантажівки, за різними даними, від 3 до 5 тис.

Зокрема, від КМДА перевізники вимагають скасувати розпорядження щодо заборони на в`їзд до Києва вдень вантажного транспорту.

Серед вимог до уряду - делегувати АсМАП повноваження з розподілу дозволів на міжнародні перевезення, забезпечити виконання умови з ЄС про спрощене оформлення віз. Також перевізники вимагають скасувати рішення Держмитслужби про впровадження вексельної форми розрахунків при оформленні автомобілів, привести до європейських норм порядок проходження в пунктах пропуску через кордон, повернутися до нульової ставки оподаткування перевезень по Україні, встановити нульову ставку на ввезення нових тягачів, вантажних автомобілів і напівпричепів, вирішити питання зі зростанням цін на паливо тощо.