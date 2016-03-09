Алексієвич: Путін акумулював бажання російського суспільства
Лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич вважає, що час радянських ідей минув, однак "червона людина йде з великою кров'ю".
Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю Deutsche Welle у вівторок, 8 березня.
"Імперія не може зникнути ось так миттєво за 5-10 років. Як правило, якщо взяти інші імперії - Римську, Османську, всі вони зникали впродовж десятків років", - сказала Алексієвич.
Відповідаючи на запитання, яким чином авторитарний режим можливий у сучасному освіченому суспільстві, Алексієвич навела приклад Росії і пояснила, що авторитаризм має колективний характер. "Справа не в Путіні, Путін просто акумулював бажання суспільства, яке справді відчувало себе приниженим, обкраденим, ошуканим", - зазначила письменниця.
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Алексієвич наголосила, що у глибинці люди не усвідомили розпаду Радянського Союзу. Він відбувся руками інтелігенції великих міст.
"Люди жодного капіталізму не хотіли, це якось не збігалося із російською ментальністю, і коли Путін промовив ці слова - "скрізь вороги, ми повинні бути сильними, нас повинні поважати" - все стало на свої місця, ось так люди знають, як жити", - сказала письменниця.
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