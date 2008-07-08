Демонтаж Троїцького зупинився, ледь Платіні поїхав? (фото)

Демонтаж торговельно-розважального центру "Троїцький" біля НСК "Олімпійський" - зупинений.

Цю інформацію журналісту “Української правди” підтвердили робочі.

За їхніми словами, роботи не ведуться ось вже кілька днів. Територією "Троїцького" ходять люди. Швидше за все, водії демонтажного устаткування. Але техніка стоїть, купи бетонних уламків не вивозяться.

За словами будівельників, роботи не ведуться, оскільки немає фінансування.

Як відомо, відповідальна за реалізацію проекту компанія "Київметробуд".

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