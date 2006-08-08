”Chevrolet” перекинувся після зіткнення з самоскидом і мікроавтобусом

Вчора у Великій Ялті на 85-му кілометрі автодороги Сімферополь-Ялта-Севастополь водій автомобіля "Chevrolet Aveo" при виконанні обгону виїхав на смугу стрічного руху, де врізався в самоскид, потім іномарку відкинуло на мікроавтобус "Газель", після чого даний автомобіль перекинувся.

Як передає УНІАН, про це повідомили в прес-службі Головного управлінні МНС України в Криму.

Як повідомляє МНС, в ДТП серйозно постраждав 50-річний ялтинець, який перебував за кермом іномарки. З діагнозом: перелом хребта, тупа травма живота і рана руки він був доставлений в Лівадійську міську лікарню, де помер від одержаних травм.

Як повідомили УНІАН в Державтоінспекції Криму, в даній аварії також постраждали 2 пасажирки "Шевроле", зокрема 6-річна дівчинка з ялтинського селища Массандра.