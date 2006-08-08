Обов’язки голови КС замість Іващенка виконує Домбровський

Відповідно до частини 3 статті 22 Закону України “Про Конституційний Суд України”, до обрання в установленому порядку голови Конституційного Суду України з 7 серпня 2006 року обов‘язки голови Конституційного Суду України виконує найстарший за віком суддя Конституційного Суду України ДОМБРОВСЬКИЙ Іван Петрович.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Конституційного суду України.

Як повідомляв УНІАН, виконання обов’язків голови Конституційного Суду України з 25 липня було покладено на суддю КС Володимира ІВАЩЕНКА після того, як 20 липня Верховна Рада звільнила Павла ЄВГРАФОВА з посади голови КС.

4 серпня судді Конституційного Суду України склали присягу з трибуни Верховної Ради України.

До присяги приведено трьох суддів, призначених 14 листопада 2005 року Президентом України, 5 суддів, призначених З’їздом суддів 3 листопада, та 5 суддів, призначених за квотою Верховної Ради.

Суддями Конституційного Суду за квотою парламенту було обрано Марію МАРКУШ, Анатолія ГОЛОВІНА, Михайла КОЛОСА, В’ячеслава ОВЧАРЕНКА та Петра СТЕЦЮКА.

3 листопада 2005 р. сьомий з`їзд суддів України обрав п`ять суддів Конституційного Суду України: В’ячеслава ДЖУНЯ, Івана ДОМБРОВСЬКОГО, Анатолія ДІДКОВСЬКОГО, Ярославу МАЧУЖАК і Василя БРИНЦЕВА. Шостий суддя КС - Андрій СТРИЖАК - був обраний на шостому з`їзді Суддів України 27 грудня 2004 року.

15 листопада Президент своїми указами призначив Володимира КАМПО, Віктора ШИШКІНА і Дмитра ЛИЛАКА суддями КС.

Довідка УНІАН. Згідно зі статтею 22 закону України “Про Конституційний Суд України”, голова Конституційного Суду України має двох заступників голови Конституційного Суду України. Заступники голови КС виконують за дорученням голови Конституційного Суду окремі його повноваження. У разі відсутності голови Конституційного Суду України або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов`язки виконує заступник, який є старшим за віком. У разі відсутності обох заступників обов`язки голови Конституційного Суду України виконує найстарший за віком суддя Конституційного Суду України.