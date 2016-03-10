У Львові закидали "коктейлями Молотова" творчу майстерню головного архітектора міста (фото)

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 10 березня, близько 04.00, спалахнула пожежа в двоповерховому будинку на вулиці Лисенка, 21, в якому на першому поверсі розміщується творча майстерня головного архітектора Львова.

Як згодом розповіли сусіди, двоє молодиків розбили вікна і закинули у приміщення «коктейлі Молотова», в результаті чого спалахнула пожежа.

Вогнем сильно пошкоджено перший поверх, також згоріли цінні макети. Сам Чаплінський вважає, що це був цільовий підпал.

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«Мені зателефонувала охорона, згодом друзі та сусіди. Сказали, що у майстерні спрацювала пожежна сигналізація. Сусіди бачили, як два молодики розбили вікна і закинули «коктейлі Молотова» у приміщення. Виникла пожежа. Доки приїхала пожежна та поліція, був сильно пошкоджений весь перший поверх. Згоріли цінні макети. Думаю, що це був цільовий підпал моєї творчої майстерні», - зазначив Чаплінський.

Правоохоронці за даним фактом проводять розслідування.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області, 10 березня о 04:13 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на першому поверсі трьохповерхової офісної будівлі на вулиці Лисенка у Львові.

На місці події працював пожежно-рятувальний підрозділ у складі 8 чоловік особового складу та 2 одиниць спецтехніки.

Пожежу було ліквідовано о 04:45. Вогнем знищено архітектурний макет, предмети побуту, пошкоджено стіни на площі 20 кв. м.

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Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2015 року Чаплінський звертався до СБУ через підозрілу поведінку невідомого чоловіка, який вранці щось робив коло його автомобіля Mercedes GL 450.

Вибухотехніки обстежили автомобіль головного архітектора Львова, але жодних вибухових пристроїв не виявили.

Раніше Чаплінський став ініціатором створення карти незаконних будівництв у Львові, куди увійшли понад 40 багатоквартирних новобудов.