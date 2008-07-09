Дніпропетровська міськрада виділила 3,5 млн. на будівництво метро

Дніпропетровська міськрада виділила з місцевого бюджету на 2008 р. 3,5 млн. грн. для продовження будівництва метрополітену в Дніпропетровську. Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення затверджене на пленарному засіданні 34-ої сесії міськради.

Вказаний обсяг коштів на будівництво метрополітену оформлено у видатковій частині бюджету як субвенція Дніпропетровського міського бюджету обласному бюджетові Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНІАН, на завершення будівництва 4 станцій Дніпропетровського метрополітену необхідно близько 1 млрд. грн.