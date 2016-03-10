Українські медики все ще не отримали дозволу на допуск до Савченко - адвокат

Один з адвокатів української льотчиці, народного депутата Надії Савченко Микола Полозов зазначає, що українські медики все ще не отримали дозволу на допуск до Савченко, тим часом вона почуває себе набагато гірше".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу "112".

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Говорячи про рішення Савченко припинити сухе голодування, адвокат зазначив, що підтримує і схвалює її крок.

"Радий, що на неї вплинуло особисте звернення президента Петра Порошенка", - сказав він.

Полозов також повідомив, що зараз не можна нічого точно сказати про стан здоров'я Савченко, оскільки вона не допускає до себе російських лікарів. Вони можуть вимірювати лише їй артеріальний тиск і температуру.

"Що стосується українських медиків, які спеціально приїхали до Ростова-на-Дону, допуску до Надії поки що російська влада їм не надала", - сказав захисник льотчиці.

Крім того, за його словами, зараз поруч із СІЗО перебувають сестра і мати Савченко, а також консули України, які ведуть роботу з отримання дозволу на побачення з родичами та щодо обстеження українськими лікарями.

Полозов зазначив, що поруч із СІЗО також перебуває «величезне скупчення» поліції, яка вже роздала представникам українських ЗМІ "офіційне попередження про неприпустимість ведення екстремістської діяльності".

"На мій погляд, це абсолютний нонсенс", - сказав він.

Адвокат також повідомив, що буквально нещодавно інший адвокат Савченко Марк Фейгін був у СІЗО в Надії, спілкувався з нею.

"Треба сказати, що вона почувається набагато гірше, ніж це було вчора", - сказав захисник.

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Як повідомляв УНІАН, 10 березня Фейгін оприлюднив заяву про те, що Савченко припинила сухе голодування. Рішення перейти на воду і дитячі суміші українка прийняла після того, як отримала листа від українського президента, який обіцяв зробити все можливе, щоб обміняти полонянку.

До того ж у своєму зверненні до українців Савченко написала, що припиняє сухе голодування заради всіх, хто хвилюється за неї.