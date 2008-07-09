У Росії міліція затримала 39 злодіїв в законі для профілактичної бесіди

Співробітники міліції відпустили більшість із затриманих в Московській області кримінальних авторитетів після проведення профілактичної бесіди, повідомляє видання "Коммерсант`".

Операція по захопленню була проведена на північ від Москви, на Пироговськом водосховищі. За допомогою вертольота бійці спецназу МВС висадилися на судні, де на сходку зібралися 50 кримінальних авторитетів, зокрема 39 злодіїв в законі.

Повідомляється, що серед затриманих були "авторитети", що з`їхалися до Москви не тільки зі всієї Росії, але і з деяких країн СНД. Зокрема, на катері знаходився Тарієл Оніані, якого вже не один рік розшукують правоохоронні органи Іспанії.

Передбачається, що "авторитети" зібралися, щоб обговорити конфлікт, що виник між двома кримінальними угрупуваннями. Проте вирішити злочинці нічого не встигли через початок операції.

Всі затримані були відправлені до головного управління МВС у Центральному федеральному окрузі, де після закінчення доби більшість з них довелося відпустити.

Поки немає точної інформації, чи залишився хто-небудь із затриманих під вартою.

РБК