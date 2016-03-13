У Миколаївській області у двір голови РДА кинули "коктейль Молотова"

17:19, 13 березня 2016
Суспільство
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Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу".

Полиция / facebook.com/Патрульна-поліція-України

У Миколаївській області невідомі кинули «коктейль Молотова» у двір будинку голови Березанської районної державної адміністрації Володимира Трибухи.

Як сьогодні повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Миколаївській області, інцидент стався вчора близько 4 годин ранку.

"За словами потерпілого, він, перебуваючи в будинку, побачив, що в його дворі щось палає. Чоловік вийшов перевірити і виявив, що на капоті його автомобіля "ЗАЗ-М-968" горить якийсь предмет. Голова держадміністрації погасив вогонь і викликав поліцію", - повідомили у відомстві.

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Правоохоронці вилучили залишки пластикової пляшки з речовиною та направили на експертизу.

Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу", санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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