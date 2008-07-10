В Україні у випускників крадуть сертифікати зовнішнього оцінювання

В Україні зафіксовано випадки підроблення сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Аби запобігти фальсифікаціям, Міністерство освіти запровадило автоматизовану систему перевірки сертифікатів. Окрім цього вступну кампанію взялися контролювати громадські організації.

Члени комісії кожного з вузів мають доступ до електронного реєстру сертифікатів і можуть миттєво перевірити відповідність номера, оцінки та імені абітурієнта, розповіла „Німецькій хвилі” керівник Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. Ця процедура не є обов’язковою – сертифікати перевіряють лише у разі виникнення підозр. Якщо член комісії виявить фальшування, то сам вирішуватиме, чи викликати правоохоронців. У Львові є інша проблема, заявила Середяк: щодня находять повідомлення про крадіжки сертифікатів під час здачі документів у вуз. Можливо, це справа рук конкурентів, але достеменно невідомо для чого це роблять, адже скористатися сертифікатом ніхто не зможе. Абітурієнти нарікають на те, що вищі школи подекуди безпідставно проводять додаткові іспити або скорочують терміни вступної кампанії. Тут є дуже доречним громадський контроль, зауважує Лариса Середяк. Зокрема, у Львові скарги продовжує приймати громадська мережа „Опора”.