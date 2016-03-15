До 1 травня з монумента при в'їзді в Черкаси демонтують чотири великих зображення Ордена Перемоги

Черкаська міська рада прийняла рішення про декомунізацію монумента Перемоги на в’їзді в місто на перехресті вулиць Смілянська та 30 років Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні одноголосно прийняли депутати Черкаської міськради на черговому засіданні сесії міськради.

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Згідно з рішенням, до 1 травня комунальники мають демонтувати з монумента чотири великих зображення Ордена Перемоги, який являє собою п’ятикутну радянську зірку із зображенням московського кремля.

Замість радянського ордену на монументі має з’явитися державний герб України та герб Черкас.

У зверненні до колег депутат міськради Максим Шило зазначив, що п’ятикутна зірка із зображенням московського кремля на в’їзді в місто - є зневагою для українських воїнів, які захищають Україну від російської агресії в зоні антитерористичної операції.