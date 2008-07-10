Справу Рудьковського відклали, аби розшукати свідків

Печерський районний суд Києва 9 липня оголосив перерву до 10.00 4 серпня в розгляді кримінальної справи за обвинуваченням екс-міністра транспорту України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО у розтраті державних коштів.

Як повідомила УНІАН його прес-секретар Вікторія БУДЕНКО, таку тривалу паузу в судовому засіданні суддя пояснив необхідністю виклику свідків.

За словами В.БУТЕНКО, з 11 червня, коли розпочався розгляд справи по суті, в суді вже заслухано покази понад десяти свідків, чиї прізвища фігурують у матеріалах справи.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури Києва за матеріалами СБУ було порушено кримінальну справу стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату коштів у особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки літаком за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) і висунуто звинувачення.

20 березня прокуратура Києва завершила розслідування кримінальної справи, порушеної відносно М.РУДЬКОВСЬКОГО, і передала його на розгляд до Печерського суду Києва.