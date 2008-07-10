Черновецький запросив хлібопекарів на вечірню розмову

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запросив столичних хлібопекарів на сьогоднішні громадські слухання стосовно цін на хліб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, сьогодні хлібопекарі провели мітинг під Київською міською державною адміністрацією з вимогами прискорити розгляд питання з перегляду цін на хліб.

Вчора Київський міський голова заявив, що ні міська влада, ні керівники хлібопекарської галузі не мають морального права що-небудь робити, не опираючись на думку самих киян, йдеться у повідомленні.

У зв`язку з цим сьогодні ввечері пройдуть громадські слухання щодо того, кому повинні виділятися дотації – хлібопекарським підприємствам чи у вигляді адресних компенсацій соціально уразливим киянам.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вийшов до мітингуючих і нагадав, що створено спільну робочу групу з представників КМДА і депутатів Київради, яка всесторонньо вивчає це питання. Він поспілкувався з мітингуючими та запросив усіх на громадські слухання, що стосуються безпосередньо цієї проблеми.

Крім того, мер Києва висловив сподівання, що київський хліб завжди залишатиметься таким же високоякісним і смачним.