Україні радять розібратися з радіоактивними відходами

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) рекомендувало урядові України затвердити національну програму поводження з радіоактивними відходами і забезпечити її реалізацію. Про це повідомила на прес-конференції голова Державного комітету ядерного регулювання Олена Міколайчук. За її словами, такі висновки зробили експерти організації за підсумками роботи в країні в червні.

Крім того, МАГАТЕ наполягає на зміні законодавства для застосування санкцій за порушення у сфері ядерної і радіаційної безпеки до організацій, а не до окремих осіб, як нині. Пропонується також закріпити незалежний статус Держатомрегулювання окремим законом.

О.Миколайчук зазначила, що відповідні документи вже підготовлені і чекають на схвалення.

Україні рекомендували відмовитися від практики оплати експертиз у сфері ядерної безпеки самими атомними станціями, що може вплинути на об`єктивність результатів. Фахівці МАГАТЕ рекомендують чітко виписати роль регулятора при ухваленні рішень про будівництво ядерних об`єктів і дозволити йому погоджувати організаційні зміни в експлуатуючих організаціях, враховуючи їх вплив на дотримання норм ядерної безпеки.

По результатах місія МАГАТЕ «Комплексний огляд регулюючої діяльності» (ІRRS) західні експерти дали 21 рекомендацію і 37 пропозицій.

Зокрема, на думку західних експертів, вдосконаленню наявної в Україні системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки сприятиме:

- визначення і закріплення статусу Регуляторного органу у сфері використання ядерної енергії (Держатомрегулювання) завдяки ухваленню спеціального закону;

- затвердження урядом «Національної програми поводження з радіоактивними відходами» і забезпечення її реалізації;

- створення єдиної методології дозиметричного контролю в Україні, передусім завдяки створенню національного дозиметричного реєстру;

- налагодження плідної співпраці між Регуляторним органом та іншими компетентними органами у сфері використання ядерної енергії;

- забезпечення прозорості та врегульованості процесу оцінювання безпеки, яке здійснюється організаціями технічної підтримки та консультантами;

- перехід від застосування штрафних санкцій щодо фізичних осіб до штрафування юридичних осіб;

- створення гнучкішої системи залучення кадрів, зокрема нетехнічних працівників, до роботи в системі державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

- визначення повноважень Регуляторного органу щодо вибору майданчиків і проектування нових ядерних установок;

- надання Регуляторному органу повноважень щодо затвердженням змін в організаційній структурі ліцензіатів.