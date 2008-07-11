Україні радять розібратися з радіоактивними відходами
Спецмісія дала 21 рекомендацію
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) рекомендувало урядові України затвердити національну програму поводження з радіоактивними відходами і забезпечити її реалізацію. Про це повідомила на прес-конференції голова Державного комітету ядерного регулювання Олена Міколайчук. За її словами, такі висновки зробили експерти організації за підсумками роботи в країні в червні.
Крім того, МАГАТЕ наполягає на зміні законодавства для застосування санкцій за порушення у сфері ядерної і радіаційної безпеки до організацій, а не до окремих осіб, як нині. Пропонується також закріпити незалежний статус Держатомрегулювання окремим законом.
О.Миколайчук зазначила, що відповідні документи вже підготовлені і чекають на схвалення.
Україні рекомендували відмовитися від практики оплати експертиз у сфері ядерної безпеки самими атомними станціями, що може вплинути на об`єктивність результатів. Фахівці МАГАТЕ рекомендують чітко виписати роль регулятора при ухваленні рішень про будівництво ядерних об`єктів і дозволити йому погоджувати організаційні зміни в експлуатуючих організаціях, враховуючи їх вплив на дотримання норм ядерної безпеки.
По результатах місія МАГАТЕ «Комплексний огляд регулюючої діяльності» (ІRRS) західні експерти дали 21 рекомендацію і 37 пропозицій.
Зокрема, на думку західних експертів, вдосконаленню наявної в Україні системи регулювання ядерної та радіаційної безпеки сприятиме:
- визначення і закріплення статусу Регуляторного органу у сфері використання ядерної енергії (Держатомрегулювання) завдяки ухваленню спеціального закону;
- затвердження урядом «Національної програми поводження з радіоактивними відходами» і забезпечення її реалізації;
- створення єдиної методології дозиметричного контролю в Україні, передусім завдяки створенню національного дозиметричного реєстру;
- налагодження плідної співпраці між Регуляторним органом та іншими компетентними органами у сфері використання ядерної енергії;
- забезпечення прозорості та врегульованості процесу оцінювання безпеки, яке здійснюється організаціями технічної підтримки та консультантами;
- перехід від застосування штрафних санкцій щодо фізичних осіб до штрафування юридичних осіб;
- створення гнучкішої системи залучення кадрів, зокрема нетехнічних працівників, до роботи в системі державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;
- визначення повноважень Регуляторного органу щодо вибору майданчиків і проектування нових ядерних установок;
- надання Регуляторному органу повноважень щодо затвердженням змін в організаційній структурі ліцензіатів.