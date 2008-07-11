Європа вагається як, з ким і куди їй розширюватися далі

Європарламент наголошує на необхідності при розширенні враховувати здатність ЄС до прийняття нових членів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Ельмара БРОКА (група народних партій, Німеччина), схваленій 9 липня на засіданні сесії Європарламенту в Страсбурзі.

За ухвалення документа проголосували 534 депутати, проти – 44, утрималися – 45.

У доповіді Європарламент підкреслює чіткі зобов’язання перед усіма країнами-кандидатами і країнами, що отримали чітку європейську перспективу. Депутати зазначають, що останнє розширення ЄС було успішним як для старих, так і для нових країн-членів. Водночас наголошується, що Євросоюзу потрібні інституційні реформи.

У доповіді зазначається, що для подальшого розширення ЄС “має докласти зусиль для підвищення своєї інтеграційної здатності”. З іншого боку, на думку депутатів, будь-яка країна, що хоче приєднатися до ЄС, повинна вирішити спочатку основні внутрішні проблеми, зокрема, територіальні та конституційні.

Депутати також наголосили, що здатність ЄС до інтеграції безпосередньо пов’язана із здатністю Союзу в певний проміжок часу ухвалювати рішення і, таким чином, досягати своїх політичних цілей.

У доповіді також підкреслюється, що, хоч участь у Європейській політиці сусідства ні в принципі, ні на практиці не є заміною членства в ЄС чи підготовки до членства у Союзі, Європейська політика сусідства і Політика розширення повинні певним чином поєднуватися.

Депутати також привітали польсько-шведську ініціативу щодо розширення співпраці з сусідами ЄС на Сході та навколо Чорного моря з можливістю в майбутньому створити “Союз Чорного моря”.