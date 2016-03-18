У деяких окупованих районах Донбасу в Україну хочуть повернутися до 75% населення - Тука

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука в ефірі телеканалу 1+1 сказав, що не можна називати усіх жителів окупованих територій Донбасу "інфікованими" сепаратизмом, передає ТСН.

За його словами, на окупованих територіях є цілі райони, в яких до 75% населення мріють про повернення до складу України.

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"Тому коли я чую пропозиції залізобетонною стіною від них відгородитись, я такі пропозиції не сприймаю. Це просто зрада наших співгромадян", - сказав Тука.

Раніше УНІАН повідомляв, що за кілька тижнів на Луганщині почнеться реалізація проекту з облаштування державного кордону між Україно та Російською Федерацією «Стіна».