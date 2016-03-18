Звільнена з полону журналістка Варфоломеєва поскаржилася, що у Луганську вона "стала ворогом народу"

Про це вона розповіла у програмі "Право на владу", передає ТСН.

"Моє обличчя там відоме. З мене зробили монстра. У моєму рідному місті я стала "ворогом народу". Тому якщо я повернуся туди, то буду боятися ходити", - зазначила Варфоломеєва.

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"У будь-якому випадку це небезпечно, але не з боку окупаційної влади, а з боку будь-якої людини, яка буде думати, що я є причиною смерті інших людей. Тому повернутися туди я фізично не можу", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня було звільнено з полону терористів українську журналістку Марію Варфоломеєву. Її обміняли на двох спільників бойовиків – українку-мешканку тимчасово окупованої території і громадянина РФ.

Варфоломеєву затримали за звинувачення у "шпіонажі", за проукраїнську позицію, за активну участь у Євромайданах у Луганську, за патріотичну символіку на фото в соцмережах.