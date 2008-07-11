Інвестфонди крутяться як можуть, щоб клієнти не розбіглися

Інвестиційні фонди роблять в даний час кроки для зниження відтоку клієнтів, повідомляє газета «Комментарии».

Згідно з інформаціэю видання, падіння фондового ринку вганяє в збитки вкладників інвестфондів. За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, в червні відкриті інститути спільного інвестування (ІСІ) продемонстрували якнайгірший результат з початку року — зменшення вартості їх сертифікатів склало «-4,78%». В цілому за 6 місяців цього року середня прибутковість фондів досягла «мінус» 11%, що спровокувало масовий відтік клієнтів з ПІФів.

Як повідомляють «Комментарии», щоб зупинити цей процес, компанії, що управляють, і їх підопічні інвестфонди проявляють чудеса винахідливості. Наприклад, деякі з них знижують або відмовляються від стягування комісій за вхід/вихід з інвестфонду (в середньому по ринку її розмір складає 1-2% від суми договору). Деякі фонди запускають спільні акції зі страховими компаніями. Наприклад, УК «Сократ» пообіцяла всім інвесторам закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Преміум-фонд акцій» сплатити зі своєї кишені поліс страхування від нещасного випадку від УАСК «АСКА». Страхова сума за договором складатиме 50% від суми інвестиції. Правда, відшкодування за такими договорами виплачується лише в тому випадку, якщо інвестор одержить першу групу інвалідності. Таким чином, ні КУА, ні страховик фактично не ризикують — перша платить за поліс «копійки», другий, — майже напевно захищає себе від потенційних виплат.

Крім того, «Комментарии» наводять ще один приклад інвестиційний-страхової співпраці — спільний проект СК «Оранта-життя» і КУА «Міленіум Ессет Менеджмент». Всім покупцям інвестиційних сертифікатів фонду «Міленіум Захист Капіталу» пропонуватиметься спеціальний продукт, що об`єднує в собі довгостроковий поліс страхування життя строком на 10 років (річний внесок 300 доларів) і інвестиційну програму вартістю в 200 доларів.

Як повідомляє газета, найближчим часом КУА також мають намір просувати менш прибуткові, але безпечніші стратегії інвестування - інвестиції до фондів грошового ринку. Їх головна мета — збереження наявного капіталу від інфляції і потрясінь ринку акцій, і отримання невеликої, але відносно постійного прибутку. Ще одна нова «фішка» на ринку — брокерські послуги для приватних осіб, які дозволять безпосередньо інвестувати у фондовий ринок через покупку акцій або облігацій на ПФТС.