Сенат Польщі закликав Росію звільнити Савченко

Про це повідомляє Польське радіо.

«Утримання Надії Савченко у в'язниці - це кричуще порушенням основних свобод і прав людини, проти чого відбуваються протести. Сенат приєднується до цих протестів і закликає владу Російської Федерації негайно звільнити Надію Савченко», - йдеться у заяві.

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9 березня нижня палата парламенту Польщі – Сейм – одноголосно прийняла резолюцію з вимогою звільнення Савченко і висловила глибоке занепокоєння з приводу стану її здоров’я.

Довідка УНІАН. Савченко в РФ обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силою переправили її в Росію. Савченко незаконно утримують у РФ з середини літа 2014 року.

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Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі. Суд у російському Донецьку вирішив розпочати оголошення вироку 21 березня.