На Яворівському військовому полігоні підірвався місцевий житель

Потерпілого у тяжкому стані доставлено до реанімаційного відділення Яворівської районної лікарні.

На території Яворівського військового полігону у Львівській області на невстановленому предметі підірвався 27-річний житель прилеглого до полігону села Вербляни. Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, нещасний випадок стався ввечері 19 березня. Потерпілого у тяжкому стані доставлено до реанімаційного відділення Яворівської районної лікарні. Читайте такожНа Закарпатті від спроби розібрати боєприпас один чоловік загинув, другий госпіталізований Причина події встановлюється. Попередньо розглядається версія, що чоловік перебував на полігоні у пошуках металу.

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