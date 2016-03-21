Клімкін висловив співчуття громадянам Іспанії у зв'язку з трагічним ДТП із студентами
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття громадянам Іспанії у зв'язку із загибеллю студентів унаслідок масштабної ДТП.
Про це Клімкін написав у Twitter.
«Наші думки з родичами молодих людей, загиблих і поранених в аварії біля міста Ампоста, Іспанія», - зазначив міністр.
Nuestros pensamientos están con los familiares de los jóvenes fallecidos y con las personas heridas del accidente cerca de Amposta, España.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 20, 2016
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в іспанській провінції Таррагона (автономна область Каталонія) сталося зіткнення автобуса зі студентами із легковим автомобілем.
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В автобусі їхали студенти, більшість з яких – іноземні, які прибули до Іспанії за європейською програмою студентських обмінів "Ерасмус".
В результаті аварії загинуло 14 людей, ще 43 отримали травми, серед постраждалих – двоє українців.