До залу суду над Савченко пустили прокремлівських активістів - адвокат

Про це на своїй сторінці в Twitter написав адвокат Микола Полозов.

"До залу суду запустили п'ятьох хлопців - прокремлівських активістів в майках із принтами фотографій Корнелюка і Волошина", - написав Полозов.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, російський суд почав зачитувати вирок у справі Савченко. Передбачається, що ця процедура буде тривати два дні.

Савченко в РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року. Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.