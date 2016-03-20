В Одесі затримано підозрюваного у викраденні адвоката Грабовського

Про це сьогодні в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, затриманий громадянин України зізнався в тому, що до викрадення Грабовського причетні спецслужби РФ.

Чоловік затриманий в аеропорту, куди прибув після тижневої відсутності в Україні.

"Цю операцію спланували колишні українці, а також спецслужби Російської Федерації для створення картинки для Russia Today, саме під час заключної стадії судового розгляду щодо ГРУшників – громадян і військовослужбовців Російської Федерації", – сказав Матіос.

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Він зазначив, що "виявлено механізм створення видимості й алібі нібито його (Грабовського) добровільного перебування за межами країни". Насправді, як стверджує Матіос, адвокат за межі України не виїжджав, "всі його документи, що дають право на виїзд за кордон, знаходяться на місці, в Україні".

"Він не писав повідомлення, розміщені від його імені в соцмережах... Ми вдячні колегам за допомогу у визначенні стилю написання тексту – УНІАН) Грабовського", - сказав прокурор.

За його словами, у даний час вживаються заходи з виявлення та затримання інших фігурантів, причетних до зникнення Грабовського.

Матіос акцентував, що на спецоперацію з викрадення адвоката російська сторона направила "десятки тисяч доларів", в тому числі, на забезпечення зловмисників підробленими документами, зокрема, правоохоронних органів.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецназівців - капітана Євгена Єрофєєва і сержанта Олександра Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування щодо Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні ряду злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створення терористичної групи, терактах.

10 лютого цього року суд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 9 квітня.

10 березня стало відомо про зникнення Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі, він оголошений в розшук. За фактом зникнення адвоката поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Національна асоціація адвокатів України заявила, що з Грабовським немає жодного зв'язку з 7 березня.

На сторінці Грабовського у Facebook 9 березня з'явився запис, в якому він зазначив, що не з власної волі виїхав з України. Однак колеги адвоката заявили, що така поведінка і стиль запису не властиві для Грабовського.