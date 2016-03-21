"Азовець" Краснов заявив про причетність до енергоблокади Криму і помсту з боку СБУ

Під час судового засідання зі зміни запобіжного заходу "азовець" Станіслав Краснов заявив, що завадив корупційним діям СБУ на кордоні з Кримом, і затримання – це помста. Його цитує "Українська правда".

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"Коли я разом з друзями перекривав потік контрабанди... З кожної фури СБУ отримувало мінімум 10 тисяч доларів", - стверджує він.

"І найголовніше, що там я разом з побратимами зробили там - що впали опори. Я безпосередньо до цього причетний, і СБУ знає - якби не я, то електропостачання у Крим продовжувалося б", - зауважив Краснов.

Разом з тим Краснов попросив суд не брати його під варту: "Я прошу не ув'язнювати мене. Я боюся за власне здоров'я і життя. Там може статися будь-що без нагляду моїх друзів і адвокатів. І щоб я мав змогу хоч якось себе захищати, тому що якщо мене ув'язнять, то випустять мінімум за рік".

Як повідомляв УНІАН, голову Цивільного корпусу "Азов-Крим" затримали в ніч на 28 лютого на Київщині. В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігали зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.

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Адвокат Краснова Андрій Мамалига заявив, що співробітники СБУ застосовували до його підзахисного тортури, вимагаючи зізнатися про схованку зі зброєю.

3 березня суд обрав Краснову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, суд зобов'язав Краснова здати паспорт громадянина України та закордонний паспорт, а також зобов'язав органи прокуратури провести перевірку факту його побиття та направити його до судово-медичного експерта, який задокументує тілесні ушкодження.

Того ж дня Краснову висунули нові підозри - підготовка терактів, шпигунство та державна зрада.

15 березня слідчі СБУ звернулися до суду щодо зміни запобіжного заходу Краснову з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою.