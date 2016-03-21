Бойовик "ЛНР" підтвердив, що Савченко узяли в полон до загибелі російських журналістів - ЗМІ

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Медуза".

"Ілім" стверджує, що вона була взята в полон до полудня 17 червня 2014 року, тобто до обстрілу селища Металіст, в результаті якого загинули журналісти ВГТРК.

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"Вишка була. Савченко там бути теоретично могла, але моя особиста думка, що її там не було. Вона скоригувала вогонь через Стукалову балку, і на момент удару по журналістах "ВГТРК" вже приїхала до Луганська. Я не знаю, що "слєдак" придумав, але я знаю те, що було. Шість снайперів били по бійцях і коректували вогонь на Металіст. Командувала ними Надія «Куля», - розповів він.

Відзначається, що в суд "Іліма" в якості свідка не запрошували - замість нього допитали Дмитра Ословского "Бекас" (за версією слідства, брав участь у затриманні Савченко) та Сергія Моїсеєва "Кепа" (імовірно, відвіз її в Луганськ).

Вони говорили, що Савченко була взята в полон вже після вбивства журналістів "ВГТРК".

"Я не знаю, чому мене не запросили в суд. Йде горе-судовий процес. Гаразд Плотницького викликали для свідчень, її особисто передали йому, але там морпіхи всі ці були і інша нечисть? Що вони могли показати?", - цитує видання бойовика.

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"Ілім", зазначив, що не особливо стежить за процесом, але хоче, щоб Савченко призначили "по повній".

"Мені головне, щоб вона з повного отримала. Хочеш вір, хочеш не вір, але я шкодую тільки про одне - що я її не пристрелив у посадці", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російський суд почав оголошувати вирок Савченко.

До суду прибули народні депутати, українські дипломати, прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

Також на засіданні суду були присутні дипломати з країн ЄС і США.

Савченко в РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.