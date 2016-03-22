Новий формат блокади Криму: активісти хочуть почати чергування на адмінкордоні вже цього тижня

Представники громадського формування «Аскер», організованого учасниками акції громадської блокади Криму, готові приступити до спільного несення служби на кордоні з півостровом.

Про це в коментарі для Крим.Реалії розповіла активістка блокади Евеліна Аріфова.

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За її словами, формування було офіційно зареєстровано, пройдено всю документальну процедуру для несення служби на контрольних пунктах на адмінкордоні. Активісти пройшли курс підготовки з українськими прикордонниками, здали іспити. Ті, хто склав іспит, мають відповідні посвідчення і пов'язки. Також Держприкордонслужбі України були передані графіки чергувань.

Аріфова уточнила, що заступати на чергування активісти планують найближчим часом. Орієнтовно, на цьому тижні. У Держприкордонслужбі України точну дату також поки не оголошують.

Активісти підкреслюють, що «спільне несення служби з прикордонниками – новий формат заходів щодо блокади півострова». Тепер активісти не будуть зупиняти машини на своїх блокпостах, а чергуватимуть на пунктах пропуску разом з прикордонниками на офіційних підставах.

20 вересня 2015 року розпочалася безстрокова акція по блокуванню вантажного транспорту, який прямує у Крим з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар.

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В середині січня 2016 року акція з блокади Криму змінила формат. Учасники блокади готувалися до спільного несення служби з українськими прикордонниками у складі об'єднання «Аскер».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».