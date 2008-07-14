У Південному Бузі потонув 24-річний киянин, який приїхав на “Шешори”

13 липня у Південному Бузі, в селі Воробіївка Немирівського району Вінницької області, де проходив 6-й міжнародний фестиваль етнічної музики та ленд-арту “Шешори Подільські - 2008”, потонув 24-річний житель Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Вінницькій області.

Під час проведення фестивлю було виявлено відсутність 24-річного гостя свята. Було організовано пошукові заходи силами працівників міліції та МНС, які близько 13.00 неділі знайшли одяг хлопця на березі ріки Південний Буг.

Близько 17.30 водолази виявили тіло загиблого у Південному Бузі. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.