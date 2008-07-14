У Південному Бузі потонув 24-річний киянин, який приїхав на “Шешори”
17:18, 14 липня 2008Суспільство
1157
Тіло направлено на експертизу
13 липня у Південному Бузі, в селі Воробіївка Немирівського району Вінницької області, де проходив 6-й міжнародний фестиваль етнічної музики та ленд-арту “Шешори Подільські - 2008”, потонув 24-річний житель Києва.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Вінницькій області.
Під час проведення фестивлю було виявлено відсутність 24-річного гостя свята. Було організовано пошукові заходи силами працівників міліції та МНС, які близько 13.00 неділі знайшли одяг хлопця на березі ріки Південний Буг.
Близько 17.30 водолази виявили тіло загиблого у Південному Бузі. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter