Жодного запобіжного заходу судді Вищого госпсуду Швецю не обирали - СБУ

Про це кореспонденту УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

Читайте такожУ Вищому госпсуді заперечують, що СБУ затримала за хабар їх суддю Швеця: він на робочому місці

На запитання, чи обирався будь-який запобіжний захід для Швеця, вона відповіла: "Ні".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в СБУ заявили про затримання Швеця за хабарництво. За словами Гітлянської, Швеця було затримано пізно ввечері 24 березня. У СБУ розповіли, що під час проведених обшуків вдома і в робочому кабінеті затриманого вилучили чималі суми грошових коштів і паспорт громадянина іншої держави.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Згодом керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Швець перебуває під домашнім арештом, який йому суд обрав як запобіжний захід.

Після цього прес-служба Вищого госпсуду спростувала цю заяву. В суді повідомили, що для будь-яких процесуальних дій стосовно судді необхідний дозвіл Верховної Ради.