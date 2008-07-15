На Тернопільщині від удару блискавки загорілася церква ХІХ століття

У селі Нараїв Бережанського району Тернопільської області від удару блискавки загорілася церква, збудована на початку ХІХ ст.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в центрі громадських зв’язків обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, пожежа виникла 14 липня о 16.20 у церкві Воздвиження чесного хреста, спорудженій у 1830 році.

Полум’я частково пошкодило дерев’яні конструкції куполу.

За словами працівників МНС, під час гасіння пожежі було врятовано матеріальних цінностей на суму близько 1 млн гривень.