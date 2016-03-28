"Бандерівщина" на РосТБ: у Путіна не змогли відповісти журналісту УНІАН про кількість загиблих росіян на Донбасі (відео)

Про це його запитав журналіст УНІАН Роман Цимбалюк під час програми "Право знати".

Журналіст на своїй сторінці у Facebook пише, що хотів з'ясувати це питання. "Адже нам - українцям - за великим рахунком, не так важливо, кадровий військовий чи мародер з Росії поїхав до нас "захищати русский мир" - на спусковий гачок вони натискають однаково і несуть смерть однаково. У будь-якому випадку це забезпечує російська держава", - розповідає Цимбалюк.

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Він пише, що єдине місце на планеті, де доля росіян нікого не цікавить, - Донбас.

"Відповіді не отримав, але за московськими мірками влаштував "бандерівщину" найвищого рівня. Не прийнято тут ставити такі питання, тим більше привселюдно. При фразі "російський окупаційний корпус" бабусі і дідусі, які за командою аплодують, почали несхвально стогнати", - підсумував журналіст.

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