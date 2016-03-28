У Харкові під час пікету за відставку Шокіна сталася бійка між активістами (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався сьогодні о 12:00 перед будівлею прокуратури Харківської області на вулиці Богдана Хмельницького.

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Близько 50 учасників пікету – переважно активісти "Громадської варти Харкова", "Автомайдану", організації "Вільні люди" – тримали прапори України та плакати з написами "Брильянты и бабки – лучшие друзья прокуроров", "Ні корупції в прокуратурі", "Тільки чесним прокурорам та реформам". Вони вимагали відставки Генерального прокурора України Віктора Шокіна, а також підтримки реформ прокуратури, які пропонує заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе.

До учасників пікету підійшли члени організації "Сотня Лева" та почали з ними словесну перепалку. Після цього сталася сутичка, під час якої активісти "Сотні Лева" та кілька їхніх прихильників вирвали та порвали плакати учасників пікету, а також завдали незначні тілесні ушкодження одному з організаторів пікету, активісту Дмитру Олійнику. Його з гематомою під оком госпіталізували до лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

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За відомостями відділу комунікації ГУ НП України в Харківській області, о 12:15 до поліції надійшло повідомлення про бійку, яка відбувається перед будівлею прокуратури області по вулиці Богдана Хмельницького, 4. На місце виїхала слідчо-оперативна група, обставини події з'ясовуються.