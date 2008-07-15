На Сумщині 53-річний священник займався розбещенням неповнолітніх

Суд визнав винним у розбещенні неповнолітніх 53-річного священника із села Руднево Путивльського району Сумської області.

Як повідомила УНІАН співробітник сектору зв’язків з громадськістю Управління МВС у Сумській області Ельвіра БІГАНОВА, кримінальну справу відносно священика було порушено 20 лютого цього року. Тоді до правоохоронних органів надійшла інформація, що настоятель храму у с. Руднево займається розбещенням неповнолітніх. З метою перевірки до села виїхали співробітники міліції та прокуратури. Головні постраждалі - двоє неповнолітніх дітей священника і двоє хлопчиків із сусіднього району. Вони розповіли слідчим, як чоловік протягом останніх 6 років час від часу вчиняв над ними розпусні дії, задовольняючи свої статеві пристрасті. Це, як правило, відбувалося вдома у священика, коли діти заходили до нього погратись на комп’ютері. Врешті-решт діти розповіли усе матері.

Під час слідства чоловік повністю відкидав звинувачення на свою адресу. Але слідчі сумнівалися в правдивості його слів - свого часу підозрюваний мав проблеми із законом. Перш ніж стати священнослужителем, він вів мирське життя у Славутичі, де працював керівником дитячого гуртка. Тоді правоохоронні органи довели, що чоловік вчиняв над ними розпусні дії, за що і був засуджений.

Під час судового процесу священик розкаявся, повністю визнав свою вину і не побажав оскаржувати вирок.