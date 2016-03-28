У Києві сьогодні ввечері можливі обмеження в роботі метро через футбол

Увечері 28 березня 2016 року у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" товариського футбольного матчу між збірними командами України та Уельсу можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Як повідомили в прес-службі КМДА, після закінчення матчу з метою забезпечення належної перевезення вболівальників можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Зазначимо, матч Україна-Уельс розпочнеться на столичному НСК "Олімпійський" о 21.00. Текстову трансляцію матчу читайте на УНІАН. Попередній товариський матч проти Кіпру збірна України виграла з рахунком 1:0. Читайте такожФоменко ще раз пояснив, чому не викликав гравців з російських клубів

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter