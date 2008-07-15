У Донецькій області до 1 вересня заборонили майонез

У Донецькій області в зв`язку із загрозою поширення гострих кишкових захворювань і сальмонельозу до 1 вересня заборонено реалізацію в торговій мережі салатів, заправлених майонезом і сметаною.

Як повідомили УНІАН в обласній санітарно-епідеміологічній службі, розпорядження про заборону підписав головний державний санітарний лікар Донецької області Віктор ДЕНИСЕНКО.

У розпорядженні наголошується, що результати лабораторних досліджень за перше півріччя 2008 року показали, що кулінарна продукція, що виробляється в торговій мережі, а особливо салати, внаслідок порушень санітарних норм не відповідає технічним регламентам і за мікробіологічними показниками є небезпечною.

Зокрема, за даними перевірок, кулінарна продукція не відповідає техрегламентам у 16% випадків у Макіївці, в 10,3% - у Донецьку, в 5,4% - у Краматорську, в 2,8% - в Маріуполі.

В.ДЕНИСЕНКО зазначив, що епідемічна ситуація в області залишається напруженою: за 6 місяців поточного року зареєстровано 3,5 тисячі випадків гострої кишкової інфекції й 300 випадків захворювань сальмонельозом. Причому більш ніж 96% випадків кишкової інфекції пов`язані з реалізацією швидкопсувних харчових продуктів.