У ДТП в Ізраїлі загинула українка, її чоловік знаходиться у важкому стані
Консульськими посадовими особами невідкладно встановлено зв’язок з лікувальним закладом та з органами, що здійснюють розслідування причин ДТП.
Сьогодні, 28 березня, в Ізраїлі сталася ДТП в результаті якої загинула громадянка України, а її чоловік, також українець, перебуває у важкому стані.
Про це Міністерство закордонних справ (МЗС) України повідомило на своїй сторінці у Facebook.
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"Внаслідок пригоди зазнали травм різного ступеню тяжкості ще четверо осіб, проте їх громадянство, наразі, не відоме", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що консульськими посадовими особами невідкладно встановлено зв’язок з лікувальним закладом та з органами, що здійснюють розслідування причин ДТП, для встановлення громадянства інших постраждалих осіб та надання постраждалим необхідної допомоги.
#ConsNews За повідомленням Посольства України вДержаві #Ізраїль, 28 березня ц.р. сталася #ДТП в результаті якої загинул...Опубліковано Департамент консульської служби МЗС України 28 березень 2016 р.