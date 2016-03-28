У ДТП в Ізраїлі загинула українка, її чоловік знаходиться у важкому стані

21:48, 28 березня 2016
Суспільство
1225 0

Консульськими посадовими особами невідкладно встановлено зв’язок з лікувальним закладом та з органами, що здійснюють розслідування причин ДТП.

В Ізраїлі в ДТП загинула українка / Фото УНІАН

Сьогодні, 28 березня, в Ізраїлі сталася ДТП в результаті якої загинула громадянка України, а її чоловік, також українець, перебуває у важкому стані.

Про це Міністерство закордонних справ (МЗС) України повідомило на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ МЗС підтвердили ДТП у Санкт-Петербурзі за участю автомобіля Генконсульства України

"Внаслідок пригоди зазнали травм різного ступеню тяжкості ще четверо осіб, проте їх громадянство, наразі, не відоме", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що консульськими посадовими особами невідкладно встановлено зв’язок з лікувальним закладом та з органами, що здійснюють розслідування причин ДТП, для встановлення громадянства інших постраждалих осіб та надання постраждалим необхідної допомоги.

#ConsNews За повідомленням Посольства України вДержаві #Ізраїль, 28 березня ц.р. сталася #ДТП в результаті якої загинул...

Опубліковано Департамент консульської служби МЗС України 28 березень 2016 р.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter