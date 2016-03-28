У ДТП в Ізраїлі загинула українка, її чоловік знаходиться у важкому стані

Сьогодні, 28 березня, в Ізраїлі сталася ДТП в результаті якої загинула громадянка України, а її чоловік, також українець, перебуває у важкому стані.

Про це Міністерство закордонних справ (МЗС) України повідомило на своїй сторінці у Facebook.

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"Внаслідок пригоди зазнали травм різного ступеню тяжкості ще четверо осіб, проте їх громадянство, наразі, не відоме", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що консульськими посадовими особами невідкладно встановлено зв’язок з лікувальним закладом та з органами, що здійснюють розслідування причин ДТП, для встановлення громадянства інших постраждалих осіб та надання постраждалим необхідної допомоги.