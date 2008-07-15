Вартість акцій АрселорМіттал Кривий Ріг у ПФТС рекордно впали

Заява Фонду державного майна про можливість розірвання договору купівлі-продажу “Криворіжсталі” спровокувала рекордне зниження вартості акцій компанії в ПФТС. Про це повідомила УНІАН брокер інвестиційної компанії Concorde Capital Анастасія НАЗАРЕНКО.

“Безумовно, така заява не могла не спровокувати негативну реакцію ринку”, - зазначила вона.

За інформацією брокера, за підсумками сьогоднішніх торгів котирування покупки акцій “АрселорМіттал Кривий Ріг” знизилося на 18,8%.

Водночас, за її словами, папери “АрселорМіттал Кривий Ріг” волатильні самі по собі, до того ж тиск на котирування емітента чинили негативні новини на світових ринках.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 14 липня заявив, що надіслав лист Кабінету міністрів України з інформацією про невиконання покупцем держпакета акцій ВАТ "Криворіжсталь" умов договору купівлі-продажу, й поінформував про необхідність виділення коштів у розмірі близько 72,7 млн. грн. для здійснення судочинства щодо розірвання цього договору.

Водночас, прес-служба компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг» оприлюднила офіційну заяву, в якій йдеться, що Фонд державного майна України до сьогоднішнього моменту офіційно не повідомив ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» про ухваленя рішення щодо виконання компанією своїх інвестиційних зобов`язань.