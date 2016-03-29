В районі метро "Лівобережна" у Києві сталася бійка зі стріляниною

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Києві, о 16:50 чергова частина поліції отримала повідомлення про бійку зі стрільбою на вулиці Микільсько-Слобідській.

Неподалік від вказаної адреси знаходився автопатруль підрозділу особливого призначення. Правоохоронці поспішили за викликом та зупинили бійку.

Попередньо учасники протилежних сторін розповідають, що конфлікт розпочали їх опоненти. Нібито один з чоловіків, аби зупинити дії свого супротивника, скористався власною травматичною зброєю, на яку має дозвіл.

На місці працює слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції, яка документує подію, вилучає зброю та дозволи. Крім того правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події та з’ясовують причини й обставини.

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Учасники конфлікту надають свої пояснення в управлінні поліції.

Зазначається, що постраждалих з вогнепальними пораненнями немає.

Відомості про подію зареєстровані до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень про правопорушення. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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