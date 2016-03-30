Найближчим часом Савченко буде звільнено - Тандит

Про це він заявив в ефірі "Дождя". "Ми зі свого боку зробили все, визначилися з рамками, куди підемо далі. І тепер, фактично, рішення на боці Кремля. Ми знаємо, що найближчим часом Надію Савченко буде звільнено. Ми до цього готуємося", - сказав Юрій Тандит.

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Довідка УНІАН. 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів. Після оголошення вироку Савченко заявила, що з 6 квітня відновить суху голодовку, вимагаючи свого повернення до України.

Президент Петро Порошенко запевнив, що робить усе можливе для повернення Савченко, і готовий передати Росії спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва, затриманих за участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їх справ перебуває на фінальній стадії.