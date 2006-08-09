У США померла Надія Світлична (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та його дружина Катерина ЮЩЕНКО висловили співчуття родині Надії Світличної у з`вязку зі смертю відомої правозахисниці.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«З почуттям глибокої скорботи наша родина сприйняла звістку про смерть пані Надії Олексіївни Світличної, відомої правозахисниці, активного члена Закордонного представництва Української Гельсінської групи, щирої дочки своєї Батьківщини, люблячої дружини та матері», – йдеться у співчутті.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Н.Світлична назавжди залишиться у пам’яті відданим борцем за незалежність України, яка все своє життя присвятила служінню українському народові на його нелегкому шляху до демократії та свободи

Як повідомялося, 8 серпня в Матавані (США) померла відома українська правозахисниця Н.Світлична.

1972 рік вона за правозахисну діяльність провела в ізоляторі КДБ. 1973 року її засудили на 4 роки таборів. Покарання відбувала в Мордовських концтаборах. Після виїзду з СРСР була активним членом Закордонного представництва Української Гельсінкської групи і редактором-укладачем «Вісника репресій в Україні», (США). В 1983-1994 роках працювала в українській редакції радіо «Свобода» в Нью-Йорку.

Н.Світлична народилася 8.11.1936 року в с. Половинкино Старобільського району Луганської області.