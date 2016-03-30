У Черкасах поліція внаслідок погоні затримала чоловіка, що вчинив стрілянину і втік

Як повідомляє патрульна поліція Черкас, сьогодні о 14:02 до правоохоронців надійшов виклик про те, що невідомий чоловік відкрив вогонь із вогнепальної зброї у мікрорайоні Дахнівка, а потім зник з місця події на автомобілі Daewoo Lanos сірого кольору.

Екіпаж патрульної поліції перестрів цей автомобіль на вулиці Сумгаїтській. Оскільки водій був озброєний, патрульні вирішили не зупиняти порушника, а почали його переслідування.

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На допомогу залучили ще три екіпажі патрульної поліції. За кілька хвилин підозрюваного затримали на виїзді з міста. Ним виявився місцевий 43-річний мешканець. На місці працює слідчо-оперативна група.