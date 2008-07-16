Варшавська фондова біржа придбала 25% української біржі "Іннекс"

Варшавська фондова біржа (WSE) придбала 25% української біржі "Іннекс". Про це повідомляє Dow Jones Newswires з посиланням на заяву президента WSE Людвіка СОБОЛЕВСЬКОГО.

За його інформацією, операція з придбання "Іннекса" була укладена з декількома акціонерами, імена яких не розголошуються, у вівторок. Сума операції також не розголошується.

Довідка УНІАН. На Варшавській фондовій біржі сьогодні котируються майже 400 компаній. За кількістю виходів на регульований ринок у 2007 році ВФБ посіла 2-е місце в Європі. В рамках програми WSE IPO Partner ВФБ співпрацює з фінансовими посередниками України, забезпечуючи їм можливість увійти на ринок Європейського союзу.

За підсумками 2007 року на “Іннекс” було укладено операцій на загальну суму 802,6 млн. грн.

Найбільшими акціонерами “Іннекс” були ВАТ “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Східно-європейський ІФ” і закритий недиверсифікований венчурний пайовий ІФ “Кремінь-Інвест”, яким належало 15 % і 38,8%, відповідно.

У вересні 2006 року акціонери біржі ухвалили рішення про перенесення торгового майданчика з Донецька до Києва і перейменування біржі (колишня назва - Донецька фондова біржа).