В'язні незадоволені безплатними адвокатами (опитування)

Правова незахищеність серйозно турбує більшість громадян України.

Таку думку висловив керівник програми “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження” Роман РОМАНОВ на прес-конференції в УНІАН, презентуючи результати проведеного за сприяння фонду “Відродження” соціологічного дослідження “Моніторинг системи безоплатної правової допомоги у Харківській області”.

Р.РОМАНОВ, зокрема, зазначив, що проблема правової незахищеності сьогодні надзвичайно актуальна для українського суспільства, водночас для її вирішення слід докласти чимало зусиль.

“Лише 1,2% опитаних указали, що ситуація із захистом людей за останні три роки значно покращилася. При цьому 20,9% громадян вважають, що вона стала значно гіршою”, - сказав експерт.

При цьому Р.РОМАНОВ зауважив, що серед цільових груп респондентів, залучених до дослідження, найгіршу якість безоплатної правової допомоги і найменшу задоволеність її результатами висловили ув’язнені. Зокрема, йдеться про роботу адвокатів, призначених органами досудового слідства або судом. “Найбільшими недоліками безоплатної правової допомоги у кримінальних справах на сьогодні є неуважність і байдужість до інтересів клієнта, що, вірогідно, є проявом низької вмотивованості адвокатів у таких справах”, - підкреслив Р.РОМАНОВ.