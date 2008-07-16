Пам'ятник найкращому мерові відкриють у Кіровограді

Міська влада Кіровограда обіцяє до Дня міста відкрити пам’ятник одному з найуспішніших міських голів Олександру Миколайовичу Пашутіну, з часу обрання якого на цю посаду минає 130 років.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у кіровоградській мерії, проект встановлення пам’ятника повністю готовий і найближчим часом розпочнеться реконструкція місця його розташування - площі перед будинком міської ради.

Даним проектом передбачається також реконструкція території, де розташується монумент. Площу планують викласти гранітом, прикрасити клумбами.

В міському Управлінні містобудування, архітектури, екології та земельних відносин відкрито спеціальний рахунок для акумулювання благодійних внесків на спорудження пам’ятника. Чинний міський голова Кіровограда Володимир ПУЗАКОВ особисто звернувся до городян, керівників підприємств, установ та організацій з проханням долучитись до реалізації проекту.

О.М.Пашутін увійшов в історію Кіровограда як найвидатніший міський голова, меценат і благодійник. Він очолював тогочасну міську думу близько 30 років. За його головування в Єлисаветграді (колишня назва м. Кіровоград - УНІАН) у місті був відкритий водогін, запущений перший трамвай, обладнані декілька ринків, споруджені багато адміністративних будинків. Завдяки О.Пашутіну до 1920-х років Єлисаветград залишався одним з найбільш впорядкованих міст.

Кіровоград святкує День міста 19-21 вересня.